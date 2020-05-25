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Київський суд звинуватили в порушенні законодавства про спецконфіскацію

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 19:48
Київський суд звинуватили в порушенні законодавства про спецконфіскацію
Фото: статуя Феміди біля будівлі Київського апеляційного суду (РБК-Україна)

Мова йде про рішення судді Дніпровського райсуду Києва

Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на вирок суду першої інстанції, який застосував норми законодавства щодо спеціальної конфіскації та ухвалив неправосудне, на думку сторони захисту, рішення, що може позбавити держбюджет багатомільйонних надходжень і створити небезпечний прецедент.

Про це повідомляє УНН, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, мова йде про рішення судді Дніпровського райсуду Києва Мирослава Марченка, згідно з яким на користь компанії "Українська металургійна компанія" (входить в структуру DCH) повинні бути стягнуті 2,28 млрд грн шляхом продажу арештованого майна, яким зараз керує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Згідно із законодавством, у разі застосування спецконфіскації, всі кошти, що надходять від продажу конфіскованого майна, повинні надходити виключно до держбюджету, як того вимагає ст. 96 Кримінального кодексу України. Зазначається, що ст. 96-1 кодексу передбачає, що в разі конфіскацій майно спочатку має безоплатно перейти у власність держави й не може бути використане для відшкодування шкоди потерпілому. При цьому ст. 96-2 Кримінального кодексу забороняє застосовувати спеціальну конфіскацію коштів та майна, які підлягають поверненню власнику, або ж призначені для відшкодування шкоди.

У публікації також звертається увага на той факт, що конфісковане майно може бути реалізоване за значно нижчими цінами, що також завдасть шкоди держбюджету і його власникам.

Видання також повідомляє, що під час судового процесу райсуд порушував практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, особа, у разі, якщо держава застосувала до його майна спецконфіскацію, має право на судовий захист, а Дніпровський райсуд навіть не допустив заявника до участі в судовому процесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок відбору управителя для акцій ПРАТ "Газтранзит", що Вищий антикорупційний суд передав у АРМА 13 квітня.

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Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України Апелляционный суд Киеваарест имуществаспецконфискация
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