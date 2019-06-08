Киевский суд арестовал 5 самолетов "Руслан" российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Киева 28 мая арестовал и запретил эксплуатацию 5 гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 ("Руслан") российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

"В рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия) суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащие авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) и запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию", - говорится в сообщении

Юристы добавляют, что любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) также запрещены любые действия по посадке/взлету и приему/отправке указанных воздушных судов.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства по летной годности ИКАО", - заявил представитель "Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко.

Он добавил, что арест имущества допускается с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещении ущерба, причиненного в результате преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", продолжат выполнение стратегических авиаперевозок для стран НАТО и ЕС в рамках программы SALIS.