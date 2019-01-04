Украина продолжит перевозки грузов НАТО самолетами "Руслан"

Фото: Руслан (facebook.com/sdelanoVukraine)

"Антонов" предоставляет для программы два самолета Ан-124-100 на постоянной основе

Самолеты парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", продолжат выполнение стратегических авиаперевозок для стран НАТО и ЕС в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ГП "Антонов" в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, соответствующий контракт заключен на очередные три года - до 31 декабря 2021 года.

"Согласно контрактным обязательствам, начиная с 1 января 2019 года ГП "Антонов" предоставляет два самолета Ан-124-100 на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS", - говорится в сообщении.

"Авиалинии Антонова" - ведущий мировой оператор тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 т. С 2006 года обеспечивает оказание услуг в рамках программы SALIS.

В 2018 году Служба безопасности Украины (СБУ) подписала меморандум с государственным авиационным предприятием "Антонов". Обмен технологическими данными будет осуществляться с использованием платформы MISP-UA (MalwareInformationSharingPlatform). Это позволит спецслужбе эффективно реагировать на кибератаки высокой степени сложности.