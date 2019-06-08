ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киевский суд арестовал 5 самолетов "Руслан" российской авиакомпании

Новости » Общество    08.06.2019 - 07:12
Киевский суд арестовал 5 самолетов "Руслан" российской авиакомпании
Фото: Ан-124 (из открытых источников)

ГП "Антонов" обвинил ответчика в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации

Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Киева 28 мая арестовал и запретил эксплуатацию 5 гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 ("Руслан") российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

"В рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия) суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащие авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) и запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию", - говорится в сообщении

Юристы добавляют, что любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) также запрещены любые действия по посадке/взлету и приему/отправке указанных воздушных судов.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства по летной годности ИКАО", - заявил представитель "Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко.

Он добавил, что арест имущества допускается с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещении ущерба, причиненного в результате преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", продолжат выполнение стратегических авиаперевозок для стран НАТО и ЕС в рамках программы SALIS.

Минобороны Индии заинтересовалось украинскими самолетами Ан-132 Украина продолжит перевозки грузов НАТО самолетами "Руслан"
Новости Украины АНТК им. Антонова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь