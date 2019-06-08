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Київський суд арештував 5 літаків "Руслан" російської авіакомпанії

Новини » Суспільство    08.06.2019 - 07:12
Київський суд арештував 5 літаків "Руслан" російської авіакомпанії
Фото: Ан-124 (з відкритих джерел)

ДП "Антонов" звинуватив відповідача у порушенні Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Подільський районний суд Києва за клопотанням Головного управління Національної поліції Києва 28 травня заарештував і заборонив експлуатацію 5 цивільних транспортних літаків Ан-124-100 ("Руслан") російської авіакомпанії "Волга-Днепр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси держпідприємства "Антонов".

"У рамках кримінального провадження за ст. 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів, які створили небезпеку для життя людей або інші тяжкі наслідки) суд наклав арешт на літаки Ан-124-100 з реєстраційними номерами RA-82068 (серійний номер № 0703), RA-82078 (серійний номер 0710), RA-82045 (серійний номер 0609), RA-82046 (серійний номер 0610), RA-82077 (серійний номер 0709), що належать авіакомпанії "Волга-Днепр" (РФ) і Volga Dnepr Airlines (Ірландія) і заборонив авіакомпанії і будь-яким іншим особам їх експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Юристи додають, що будь-яким третім особам (аеропортам, авіавладі) також заборонені будь-які дії з посадки/зльоту (прийому/відправлення) зазначених повітряних суден.

"На думку ДП "Антонов", слідства і суду допуск зазначених в ухвалі суду літаків Ан-124 до подальшої експлуатації є порушенням положень Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Керівництва до льотної придатності ІКАО", - заявив представник "Ілляшев та Партнери»" Роман Марченко.

Він додав, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літаки парку авіакомпанії "Авіалінії Антонова", авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов", продовжать виконання стратегічних авіаперевезень для країн НАТО і ЄС в рамках програми SALIS.
 

Міноборони Індії зацікавилось українськими літаками Ан-132 Україна продовжить перевезення вантажів НАТО літаками "Руслан"
Новини України АНТК им. Антонова
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