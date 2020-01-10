Киевский метрополитен возобновил работу

Метро Киева возобновило работу после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так, минирование станции метро "Майдан Независимости" не подтвердилось, правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - заявили в метрополитене.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кмєві из-за анонимного звонка о минировании станцию метро "Майдан Независимости" и пересадку на "Крещатик" закрыли на вход и выход. На территории метро проводили проверку.

Также РБК-Украина писало, что 30 декабря в Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Правоохранители получили анонимный звонок о заминировании станции метро "Крещатик". В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.