Киевский метрополитен установил банковские терминалы в кассах станций

Однако, за покупку жетона нельзя будет рассчитаться карточкой, поскольку их уже выводят из оборота
В Киевском метрополитене сегодня, 13 ноября, установили терминалы в кассах станций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Киевского метрополитена.
Как отмечается, столичная подземка в партнерстве с "Укрсиббанком" запустила в работу банковские терминалы в кассах станций.
"Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карту метро или проездной билет без использования наличных денег", - отметили в метрополитене.
Над кассами вместе с терминалами появились зеленые наклейки "Расплатись картой".
Однако, за покупку жетона нельзя будет рассчитаться карточкой, поскольку их уже выводят из обращения.
В настоящее время также работают над запуском функции MetroPass, пока что она доступна на станции "Кловская".
Напомним, в Киеве возле шести станций метро установят бесплатные крытые парковки для велосипедов.