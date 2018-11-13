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Киевский метрополитен установил банковские терминалы в кассах станций

Новости » Транспорт    13.11.2018 - 11:51
Киевский метрополитен установил банковские терминалы в кассах станций
Иллюстративное фото (metro.kiev.ua)

Однако, за покупку жетона нельзя будет рассчитаться карточкой, поскольку их уже выводят из оборота

В Киевском метрополитене сегодня, 13 ноября, установили терминалы в кассах станций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Киевского метрополитена.

Как отмечается, столичная подземка в партнерстве с "Укрсиббанком" запустила в работу банковские терминалы в кассах станций.

"Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карту метро или проездной билет без использования наличных денег", - отметили в метрополитене.

Над кассами вместе с терминалами появились зеленые наклейки "Расплатись картой".

Однако, за покупку жетона нельзя будет рассчитаться карточкой, поскольку их уже выводят из обращения.

В настоящее время также работают над запуском функции MetroPass, пока что она доступна на станции "Кловская".

Напомним, в Киеве возле шести станций метро установят бесплатные крытые парковки для велосипедов.

 

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Новости Украины Киевметротерминалстанция
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