У Києві на шести станціях метро встановлять безкоштовні велопарковки

Ілюстративне фото (facebook.com/nextbike.kyiv)

Криті велопарковки встановлять біля шести станцій "синьої гілки метро

У Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні криті парковки для велосипедів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що криті парковки для велосипедів встановлять біля шести станцій столичного метрополітену: "Теремки"; "Виставковий центр"; "Васильківська"; "Либідська"; "Почайна" та "Мінська".

На спеціальному паркінгу можна буде припаркувати одночасно 20 велосипедів. Парковка буде безкоштовною. Також повідомляється, що при позитивних результатах очікується встановлення таких парковок біля всіх станцій метрополітену. Згідно з розрахунками, при установці критих велопарковок на всіх станціях не менше 1000 осіб зможуть користуватися велосипедами для щоденних поїздок.

Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що всі дороги України за десять років обладнують велодоріжками.

Зазначимо, в серпні у Києві запустили систему велопрокату Bike sharing. Ініціативу впровадили спільно з компанією Nextbike, яка займається прокатом велосипедів в декількох країнах.