Київський метрополітен встановив банківські термінали у касах станцій

Ілюстративне фото (metro.kiev.ua)

Однак, за покупку жетона не можна буде розрахуватися карткою, оскільки їх вже виводять з обігу

У Київському метрополітені сьогодні, 13 листопада, встановили термінали у касах станцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Київського метрополітену.

Як зазначається, столична підземка у партнерстві з "Укрсиббанком" запустила в роботу банківські термінали у касах станцій.

"Тепер пасажири зможуть придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівки", - зазначили в метрополітені.

Над касами разом з терміналами з'явилися зелені наклейки "Розрахуйся карткою".

Однак, за покупку жетона не можна буде розрахуватися карткою, оскільки їх вже виводять з обігу.

Нині також працюють над запуском функції MetroPass, поки що вона доступна на станції "Кловська".

Нагадаємо, у Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні криті парковки для велосипедів.