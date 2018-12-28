Київський метрополітен у новорічну ніч працюватиме довше

Фото: метро Києва (РБК-Україна)

З центру міста останній поїзд метро відправиться близько 03:15

Київський метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме довше на три години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті "Київського метрополітену".

Як зазначається, у новорічну ніч останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста - близько 03:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні ввечері, 28 грудня, закрили станцію метро "Вокзальна" на вхід.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту через підготовку та святкування новорічних свят. Зокрема, під час самого святкування діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської (від будинку № 23 на вул. Софіївській до Рильського провулку).

Водночас, у зв’язку із цією забороною буде дозволено рух транспорту щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні на вулиці Хрещатик. Також буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту.