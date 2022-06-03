Киевский фуникулер закрывается на ремонт

"В настоящее время подъемник должен пройти плановый ежегодный ремонт, чтобы при первой возможности открыться для посетителей", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА напомнили, что фуникулер имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

"Особенно ценно украшение вестибюлей: витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты. Вопрос консервации достопримечательности удалось решить благодаря волонтерам", - говорится в сообщении.

Так, витражи верхней станции фуникулера были закрыты 12 деревянными щитами, укреплены огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Похожие работы велись и на нижней станции фуникулера.