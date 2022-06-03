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Киевский фуникулер закрывается на ремонт

Фото: Киевский фуникулер закрывается на ремонт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киевский фуникулер закрывается на плановый ремонт. Сразу после того, как завершились работы по консервации вестибюля фуникулера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"В настоящее время подъемник должен пройти плановый ежегодный ремонт, чтобы при первой возможности открыться для посетителей", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА напомнили, что фуникулер имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

"Особенно ценно украшение вестибюлей: витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты. Вопрос консервации достопримечательности удалось решить благодаря волонтерам", - говорится в сообщении.

Так, витражи верхней станции фуникулера были закрыты 12 деревянными щитами, укреплены огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Похожие работы велись и на нижней станции фуникулера.

Напомним, Киев усиливает контроль за соблюдением комендантского часа.

Кроме того, в Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах.

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КиевКГГА