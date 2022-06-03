Київський фунікулер закривається на ремонт

"В даний час підйомник повинен пройти плановий щорічний ремонт, щоб при першій можливості відкритися для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМДА нагадали, що фунікулер має статус пам'ятки архітектури, історії, науки і техніки.

"Особливо цінна прикраса вестибюлів: вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути. Питання консервації пам'ятки вдалося вирішити завдяки волонтерам", - йдеться в повідомленні.

Так, вітражі верхньої станції фунікулера були закриті 12 дерев'яними щитами, укріплені вогнестійким брезентом і оцинкованими залізними листами. Схожі роботи велися і на нижній станції фунікулера.