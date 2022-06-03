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Київський фунікулер закривається на ремонт

Фото: Київський фунікулер закривається на ремонт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Київський фунікулер закривається на плановий ремонт. Відразу після того, як завершилися роботи з консервації вестибюля фунікулера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"В даний час підйомник повинен пройти плановий щорічний ремонт, щоб при першій можливості відкритися для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМДА нагадали, що фунікулер має статус пам'ятки архітектури, історії, науки і техніки.

"Особливо цінна прикраса вестибюлів: вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути. Питання консервації пам'ятки вдалося вирішити завдяки волонтерам", - йдеться в повідомленні.

Так, вітражі верхньої станції фунікулера були закриті 12 дерев'яними щитами, укріплені вогнестійким брезентом і оцинкованими залізними листами. Схожі роботи велися і на нижній станції фунікулера.

Нагадаємо, Київ посилює контроль за дотриманням комендантської години.

Крім того, у Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах.

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КиївКМДА