Киевский фуникулер закрыли на ремонт: когда откроют

Ремонтные работы проводят ежегодно
Фуникулер в Киеве временно закрыли на ежегодный ремонт. Воспользоваться услугами транспорта можно будет после 21 августа.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что ремонтные работы на фуникулере происходят ежегодно в один и тот же период.
"В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - говорится в сообщении.
Перед открытием будут проведены статические и динамические испытания обновленного оборудования под нагрузкой.
Напомним, в прошлом году открытие фуникулера в Киеве после ремонта перенесли из-за технических неполадок.
Столичный рельсово-канатный транспорт возобновил свою работу в начале сентября.
Последний раз технические проблемы у фуникулера возникали в начале июня.