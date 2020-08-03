Киевский фуникулер закрыли на ремонт: когда откроют

Фото: столичный фуникулер (РБК-Украина)

Ремонтные работы проводят ежегодно

Фуникулер в Киеве временно закрыли на ежегодный ремонт. Воспользоваться услугами транспорта можно будет после 21 августа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что ремонтные работы на фуникулере происходят ежегодно в один и тот же период.

"В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - говорится в сообщении.

Перед открытием будут проведены статические и динамические испытания обновленного оборудования под нагрузкой.

Напомним, в прошлом году открытие фуникулера в Киеве после ремонта перенесли из-за технических неполадок.

Столичный рельсово-канатный транспорт возобновил свою работу в начале сентября.

Последний раз технические проблемы у фуникулера возникали в начале июня.