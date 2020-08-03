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Київський фунікулер закрили на ремонт: коли відкриють

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 17:06
Київський фунікулер закрили на ремонт: коли відкриють
Фото: столичний фунікулер (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Ремонтні роботи проводять щороку

Фунікулер у Києві тимчасово закрили на щорічний ремонт. Скористатися послугами транспорту можна буде після 21 серпня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Наголошується, що ремонтні роботи на фунікулері відбуваються щорічно в один і той же період.

"Протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання", - йдеться у повідомленні.

Перед відкриттям будуть проведені статичні та динамічні випробування оновленого обладнання під навантаженням.

Нагадаємо, торік відкриття фунікулеру у Києві після ремонту переносилося через технічні недоліки.

Столичний рейково-канатний транспорт відновив свою роботи на початку вересня.

Востаннє технічні проблеми у фунікулера виникали на початку червня.

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