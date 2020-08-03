Київський фунікулер закрили на ремонт: коли відкриють

Ремонтні роботи проводять щороку
Фунікулер у Києві тимчасово закрили на щорічний ремонт. Скористатися послугами транспорту можна буде після 21 серпня.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Наголошується, що ремонтні роботи на фунікулері відбуваються щорічно в один і той же період.
"Протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання", - йдеться у повідомленні.
Перед відкриттям будуть проведені статичні та динамічні випробування оновленого обладнання під навантаженням.
Нагадаємо, торік відкриття фунікулеру у Києві після ремонту переносилося через технічні недоліки.
Столичний рейково-канатний транспорт відновив свою роботи на початку вересня.
Востаннє технічні проблеми у фунікулера виникали на початку червня.