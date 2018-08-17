Киевский фуникулер возобновит работу раньше запланированной даты       

Столичный фуникулер заработает 20 августа

В Киеве фуникулер возобновит работу раньше запланированного срока. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока. В частности, фуникулер заработает 20 августа с 12:00.

"Сейчас продолжаются завершающие работы, и уже с понедельника, 20 августа, фуникулер снова начнет свое движение по склонам столицы. Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может еще один год безопасно перевозить пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле РБК-Украина сообщало, что киевский фуникулер не будет работать больше месяца в связи с регламентными работами. Предполагалось, что работы продлятся до 23 августа.

На этой неделе стало известно, что в Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзала. Изменения вводятся для повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов. На сегодня троллейбус №9 курсирует от аэропорта до станции метро "Льва Толстого".