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Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии будет принимать пациентов во Львове, - Козицкий

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Четверг 17 марта 2022 09:38
Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии будет принимать пациентов во Львове, - Козицкий Фото: Максим Козицки (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии на период войны переехала во Львов и будет работать на базе Львовского областного кардиоцентра на улице Кульпарковской, 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram-канале.

"Здесь обустроили помещение для проведения консультаций, операций, реанимации и послеоперационного периода маленьких пациентов", - пишет он.

Сейчас врачи уже начали прием. Они проводят осмотры и консультируют детей, а со следующей недели планируют начать проводить операции. Необходимое для этого оборудование и расходные материалы уже перевезли из Киева во Львов.

"После нашей победы киевские специалисты вернутся на свои рабочие места в столице. А мы будем думать над тем, чтобы филиал этого заведения и в дальнейшем работал во Львове", - добавляет Козицкий.

Также областной глава пожелал всем маленьким пациентам учреждения скорейшего выздоровления и заверил, что они находятся в надежных руках.

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