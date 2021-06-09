На киевский дата-центр идет массированная кибератака. Возможны перебои в сервисах
В эти минуты на киевский коммунальный дата-центр идет массированная DDOS-атака. В связи с этим городские сервисы могут работать с перебоями.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что персональные данные пользователей надежно защищены. Отметим, дата-центр - это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования, а также подключения абонентов к каналам сети интернет.
Напомним, в конце прошлого года были зафиксированы десятки кибератак на Офис президента Украины.
А в марте 2021 года Служба безопасности заблокировала масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. Ее провела хакерская группировка Armageddon, которая подконтрольная ФСБ России.