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На київський дата-центр йде масована кібератака. Можливі перебої в сервісах

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Київ, Середа 09 червня 2021 16:55
На київський дата-центр йде масована кібератака. Можливі перебої в сервісах Фото: київський дата-центр став об'єктом кібератаки (freepik)
Автор: РБК-Україна

У ці хвилини на київський комунальний дата-центр йде масована DDoS-атака. У зв'язку з цим міські сервіси можуть працювати з перебоями.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження згідно з регламентом. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їх роботі", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що персональні дані користувачів надійно захищені. Відзначимо, дата-центр - це спеціалізована будівля для розміщення серверного і мережевого обладнання, а також підключення абонентів до каналів мережі інтернет.

Нагадаємо, наприкінці минулого року були зафіксовані десятки кібератак на Офіс президента України.

А в березні 2021 року Служба безпеки заблокувала масштабну кібератаку на урядові ресурси України. Її провело хакерське угруповання Armageddon, яке підконтрольне ФСБ Росії.

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