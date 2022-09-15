В Киеве суд рассмотрит иск российского "вора в законе" Воеводина к СМИ о защите деловой репутации

Рассмотрение дела № 757/26434/20-ц должно начаться в 10:00. Предметом спора является формулировка в статье РБК-Украина о том, что Михаил Воеводин является представителем "группировки "Лужниковские".

По словам юриста, судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева, несмотря на многочисленные нарушения гражданского процесса, без каких-либо правовых оснований, удовлетворила иск Воеводина и признала очевидные оценочные суждения недостоверной информацией. Несмотря на то, что в материалах дела была официальная информация от Национальной полиции Украины о причастности Воеводина к ОПГ "Лужниковские".

"В частности, в январе 2018 года в Службу безопасности Украины поступило информирование Национальной полиции Украины от 22.01.2018 по № 14/01/16 - 541 относительно гражданина Израиля Воеводин М.В...., который согласно базе данных НЦБ Интерпол является одним из лидеров российских организованных преступных группировок (т.н. "лужниковская" ОПГ), в криминальном мире известен под прозвищем "Миша Лужнецкий", причастный к вымогательству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как на территории РФ, так и в странах ЕС", - отмечает Братковский.

Кроме того, решениями ГМС Украины от 16 августа 2019 года, Воеводин, который является гражданином Российской Федерации, Израиля и Словацкой Республики, запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Поводом для запрета на въезд в Украину стала полученная из Генерального секретариата Интерпола информация об имеющемся "зеленом" уведомлении Национального центрального бюро Интерпола Российской Федерации от 31.05.2019 № C355/62019, в котором отмечается, что Воеводин М.В. является "вор в законе", участник организованной преступной группировки, специализация которого - вымогательство и отмывание средств.

(Михаил Воеводин)

В то же время Киевский апелляционный суд, в лице коллегии судей: Шкорина Елена Ивановна (докладчик), Поливач Любовь Дмитриевна, Стрижеус Анатолий Николаевич оставил решение судьи Ильевой в силе, уменьшив на 20 копеек судебные расходы с ответчика.

25 августа 2022 года судья Киевского апелляционного суда Полищук Наталья Валерьевна заявила о самоотводе, поскольку ее близкий родственник Полищук Дмитрий Александрович был помощником адвоката, представляющей интересы стороны в деле.

Юрист также напомнил, что иск Андрея Портнова к антикоррупционному активисту Виталию Шабунина (дело № 757/35116/19-Ц) о защите чести, достоинства и деловой репутации в свое время также рассматривала судья Татьяна Ильева и коллегия судей апелляционного суда в составе: Шкориной Елены Ивановны, Поливача Любови Дмитриевны, Стрижеуса Анатолия Николаевича. Шабунин тогда проиграл дело, однако выиграл его в Верховном суде.

В свою очередь, Михаила Воеводина в суде представляют адвокаты АО "Эквити": Тарас Пошиванюк, Оксана Варакина, Валерий Кирчев.