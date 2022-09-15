UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве суд рассмотрит иск российского "вора в законе" Воеводина к СМИ о защите деловой репутации

Фото: Киевский апелляционный суд (kas.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Киевский апелляционный суд 29 сентября рассмотрит дело по иску гражданина Словацкой Республики (криминального авторитета) Михаила Воеводина (известного как "Миша Лужнецкий") к информационному агентству "РБК-Украина", "Громадського телебаченню" и журналисту Юрию Николову. Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медиа-юриста Клима Братковского в Facebook.

Рассмотрение дела № 757/26434/20-ц должно начаться в 10:00. Предметом спора является формулировка в статье РБК-Украина о том, что Михаил Воеводин является представителем "группировки "Лужниковские".

По словам юриста, судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева, несмотря на многочисленные нарушения гражданского процесса, без каких-либо правовых оснований, удовлетворила иск Воеводина и признала очевидные оценочные суждения недостоверной информацией. Несмотря на то, что в материалах дела была официальная информация от Национальной полиции Украины о причастности Воеводина к ОПГ "Лужниковские".

"В частности, в январе 2018 года в Службу безопасности Украины поступило информирование Национальной полиции Украины от 22.01.2018 по № 14/01/16 - 541 относительно гражданина Израиля Воеводин М.В...., который согласно базе данных НЦБ Интерпол является одним из лидеров российских организованных преступных группировок (т.н. "лужниковская" ОПГ), в криминальном мире известен под прозвищем "Миша Лужнецкий", причастный к вымогательству и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как на территории РФ, так и в странах ЕС", - отмечает Братковский.

Кроме того, решениями ГМС Украины от 16 августа 2019 года, Воеводин, который является гражданином Российской Федерации, Израиля и Словацкой Республики, запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Поводом для запрета на въезд в Украину стала полученная из Генерального секретариата Интерпола информация об имеющемся "зеленом" уведомлении Национального центрального бюро Интерпола Российской Федерации от 31.05.2019 № C355/62019, в котором отмечается, что Воеводин М.В. является "вор в законе", участник организованной преступной группировки, специализация которого - вымогательство и отмывание средств.

(Михаил Воеводин)

В то же время Киевский апелляционный суд, в лице коллегии судей: Шкорина Елена Ивановна (докладчик), Поливач Любовь Дмитриевна, Стрижеус Анатолий Николаевич оставил решение судьи Ильевой в силе, уменьшив на 20 копеек судебные расходы с ответчика.

25 августа 2022 года судья Киевского апелляционного суда Полищук Наталья Валерьевна заявила о самоотводе, поскольку ее близкий родственник Полищук Дмитрий Александрович был помощником адвоката, представляющей интересы стороны в деле.

Юрист также напомнил, что иск Андрея Портнова к антикоррупционному активисту Виталию Шабунина (дело № 757/35116/19-Ц) о защите чести, достоинства и деловой репутации в свое время также рассматривала судья Татьяна Ильева и коллегия судей апелляционного суда в составе: Шкориной Елены Ивановны, Поливача Любови Дмитриевны, Стрижеуса Анатолия Николаевича. Шабунин тогда проиграл дело, однако выиграл его в Верховном суде.

В свою очередь, Михаила Воеводина в суде представляют адвокаты АО "Эквити": Тарас Пошиванюк, Оксана Варакина, Валерий Кирчев.

Напомним, ранее проект журналистских расследований "Схемы" совместно с проектом Scanner Project нашли у приближенной к Кремлю "лужниковской" группы недвижимость во Франции.

Ранее РБК-Украина писало, что в мае на территории Ивано-Франковской области задержали криминального авторитета Апакію Мамуку. Против "вора в законе" введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВор в законе