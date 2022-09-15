Київський апеляційний суд розгляне позов російського "злодія в законі" Воєводіна до ЗМІ про захист ділової репутації

Розгляд справи № 757/26434/20-ц має розпочатися о 10:00. Предметом спору є формулювання в статті РБК-Україна про те, що Михайло Воєводін є представником "угрупування "Лужниківські".

За словами юриста, суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва, попри численні порушення цивільного процесу, без будь-яких правових підстав, задовільнила позов Воєводіна й визнала очевидні оціночні судження недостовірною інформацією. Попри те, що в матеріалах справи була офіційна інформація від Національної поліції України щодо причетності Воєводіна до ОЗУ "Лужниківські".

"Зокрема, у січні 2018 року до Служби безпеки України надійшло інформування Національної поліції України від 22.01.2018 за № 14/01/16-541 стосовно громадянина Ізраїлю Воєводін М.В…., який згідно з базою даних НЦБ Інтерпол є одним з лідерів російських організованих злочинних угруповань (т.зв. "Лужниківське" ОЗУ), у кримінальному світі відомий під прізвиськом "Міша Лужнєцкий", причетний до вимагання та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, як на території РФ, так і в країнах ЄС", - наголошує Братківський.

Крім того, рішеннями ДМС України від 16 серпня 2019 року, Воєводін, який є громадянином Російської Федерації, Ізраїля та Словацької Республіки, заборонено в`їзд в Україну строком на 3 роки.

Приводом для заборони на в`їзд в Україну стала отримана з Генерального секретаріату Інтерполу інформація про наявне "зелене" сповіщення Національного центрального бюро Інтерполу Російської Федерації від 31.05.2019 № C355/62019, у якому зазначається, що Воєводін М.В. є "злодій в законі", учасник організованого злочинного угрупування, спеціалізація якого - вимагання та відмивання коштів.

(Михайло Воєводін)

Водночас Київський апеляційний суд, в особі колегії суддів: Шкоріна Олена Іванівна (доповідач), Поливач Любов Дмитрівна, Стрижеус Анатолій Миколайович залишив рішення судді Ільєвої в силі, зменшивши на 20 копійок судові витрати з відповідача.

25 серпня 2022 року суддя Київського апеляційного суду Поліщук Наталія Валеріївна заявила самовідвід, оскільки її близький родич Поліщук Дмитро Олександрович був помічником адвоката, яка представляє інтереси сторони у справі.

Юрист також нагадав, що позов Андрія Портнова до антикорупційного активіста Віталія Шабуніна (справа № 757/35116/19-Ц) про захист честі, гідності та ділової репутації свого часу також розглядала суддя Тетяна Ільєва та колегія суддів апеляційного суду в складі: Шкоріної Олени Іванівни, Поливача Любові Дмитрівни, Стрижеуса Анатолія Миколайовича. Шабунін тоді програв справу, однак виграв її у Верховному Суді.

Своєю чергою, Михайла Воєводіна в суді представляють адвокати АО "Еквіті": Тарас Пошиванюк, Оксана Варакіна, Валерій Кірчев.