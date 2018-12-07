Киевские врачи зарегистрировали более 250 случаев кори в ноябре

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В течение ноября корью в Киеве заболел 141 ребенок

В Киеве в течение ноября 2018 года врачи зарегистрировали более 250 случаев заболевания корью. Об этом сказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, среди детей за этот период - 141 подтвержденный случай заболевания корью. Только в период с 26 ноября до 6 декабря с диагнозом корь госпитализировали 60 детей.

"Всего же с начала года по состоянию на 28 ноября на эту опасную болезнь заболело свыше 2600 человек, более тысячи из которых - дети. Сейчас в Киевской городской детский клинической инфекционной больнице с диагнозом корь находится 22 ребенка", - сказала Гинзбург.

Она добавила, что наразй их здоровью ничего не грозит. Однако почти все они - более 90% - не были вакцинированы.

Напомним, ранее в Минздраве отмечали, что темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.