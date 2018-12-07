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Київські лікарі зареєстрували понад 250 випадків кору у листопаді

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 20:00
Київські лікарі зареєстрували понад 250 випадків кору у листопаді
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Протягом листопада на кір у Києві захворіла 141 дитина

У Києві протягом листопада 2018 року лікарі зареєстрували понад 250 випадків захворювання на кір. Про це сказала директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, серед дітей за цей період - 141 підтверджений випадок захворювання на кір. Лише у період із 26 листопада до 6 грудня із діагнозом кір було госпіталізовано 60 дітей.

"Усього ж із початку року станом на 28 листопада на цю небезпечну хворобу занедужало понад 2600 осіб, більше тисячі з яких - діти. Наразі у Київський міській дитячий клінічній інфекційній лікарні з діагнозом кір перебуває 22 дитини", - сказала Гінзбург.

Вона додала що наразй їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Проте майже всі вони - понад 90% - не були вакциновані.

Нагадаємо, раніше у МОЗ зазначали, що темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти та перевищити найгірший показник захворюваності, що був зафіксований в Україні у 2006 році. 

Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати Захворюваність на кір в Україні може перевищити антирекорд 2006 року, - МОЗ
Теми: Кір в Україні
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