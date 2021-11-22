Хищение средств на продуктах для детсадов разоблачено в Черкассах, - СБУ

В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств на закупках еды для детсадов. Фигуранты завысили "цены" на продукты на почти 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2019 году один из департаментов Черкасского городского совета провел тендер на закупку продуктов питания для дошкольных учебных заведений.

После чего, выбрав победителя, чиновники заключили с ним соглашение на более 4 млн грн, но впоследствии предприниматели инициировали внесение изменений в договор, указав подорожание продукции на почти миллион гривен.

Как выяснили правоохранители, поставщик искусственно завысил стоимость продуктов и внес недостоверные данные в соглашение для присвоения государственных средств.

Теперь руководителю компании-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех причастных к "схеме" лиц.