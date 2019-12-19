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Центральный автовокзал в Киеве продадут с аукциона

Новости » Экономика     19.12.2019 - 17:55
Центральный автовокзал в Киеве продадут с аукциона
Фото: автовокзал (УНИАН)

Приватизацию планируют на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Фонд государственного имущества Украины готовят к малой приватизации АО "Киевпассервис", в состав которого входят шесть автовокзалов в столице и еще 18 в области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, АО "Киівпассервис" уже находится на балансе ФГИУ, где отмечают необходимость его скорой приватизации. Условия приватизации требуют сохранить профиль предприятия, а следовательно объект и в дальнейшем будет выполнять свою транспортную функцию.

Приватизация объекта запланирована уже на 2020 год, среди еще более 300 предприятий.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень всех объектов, которые подлежат приватизации. В перечне 729 объектов малой приватизации, которые будут продавать на ProZorro.Продажи.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к доверенности Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

Минэкономики обнародовало перечень из почти тысячи предприятий для приватизации ФГИ впервые обнародовал полный перечень предприятий для приватизации
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