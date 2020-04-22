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Київські аптеки зобов’язались знизити націнку на маски до 1 гривні

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:52
Київські аптеки зобов’язались знизити націнку на маски до 1 гривні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Низка аптек знизять націнку на маски відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету

Найбільші столичні аптечні мережі зобов’язались знизити торгову націнку на медичні маски до 1 гривні. Про це у Facebook повідомив глава Київського територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький.

За його словами, знизити націнку на маски сьогодні зобов’язались 8 аптечих мереж Києва:

  • "Альго-Фарм"
  • "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка)
  • "Аптека НЦ"
  • "Аптекарь"
  • "Віталюкс"
  • "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров’я")
  • "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров’я")
  • "Фармація".

"Навіть більше, мережа "Альго-Фарм" взагалі прибрала свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне підприємство "Фармація" (154 аптеки у столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок). Очікуємо інформацію від інших аптечних мереж", - повідомив Хмельницький.

Він розповів, що майже всі представники столичних аптек заявили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни.

"Тобто, згідно їх слів, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки", - додав Хмельницький.

Торговельна націнка на медичні маски в Києві не більше 1 грн — виконання рекомендацій АМКУ На виконання рекомендацій,...

Опубліковано Khmelnitskyy Aleksey Середа, 22 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у кінці березня Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу стосовно виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, у зв'язку зі зростанням цін на вироби під час спалаху коронавірусу.

Також повідомлялося, що у Офісі президента будуть моніторити наявність медичних захисних масок в аптеках.

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