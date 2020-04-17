Київська влада вводить карантин у Іонинському монастирі

Фото: Іонинський монастир (wikipedia.org)

На території монастиря виявили декількох хворих коронавірусом

Київська влада прийняла рішення про введення карантину на території Іонинського монастиря у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що на території монастиря виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про введення карантину на всій території Іонинського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - заявив він.

Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання коронавірусом.

Також зафіксували спалах коронавірусу в Київській духовній академії, там заразилися коронавірусом троє викладачів та 16 студентів. Вони знаходяться на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

Раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра і ще три церкви стали осередками спалахів коронавірусу в Україні.