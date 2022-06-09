Киевская ОВА об угрозе нового наступления: линии обороны укреплены, военные усилены

В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В области укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу .

"Все мы должны быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения", - написал Кулеба.

Так глава Киевской ОВА отреагировал на информацию о вероятности повторного нападения на Киев и область.

Напомним, недавно презедент Украины заявлял риск наступления из Белоруссии, однако они минимальные.

Также Зеленский говорил, что Россия может напасть на северные территории Украины, если прорвет оборону на Донбассе.

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