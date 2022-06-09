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Київська ОВА про загрозу нового наступу: лінії оборони укріплені, військові посилені

Фото: Олексій Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. В області укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

Так голова Київської ОВА відреагував на інформацію про ймовірність повторного нападу на Київ та область.

"Усі ми маємо бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану", - написав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно презедент України заявляв, що є ризики наступу з Білорусії, однак вони мінімальні.

Також Зеленський говорив, що Росія може напасти на північні території України, якщо прорве оборону на Донбасі.

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