Киевская область может перейти в "оранжевую зону" карантина
Киевская область в ближайшее время может перейти в "оранжевую зону" адаптивного карантина. Причина - превышение нормы по выявленным случаям COVID.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, 24 февраля коэффициент выявления новых случаев составил 23,4% при норме не более 20%. Отметим, "оранжевая зона" вводится при превышении одного из пяти показателей. Если на протяжении трех дней будут превышены два показателя, то появятся основания для введения ограничений "красной зоны".
На сегодня в зоне максимальных карантинных ограничений Черновицкая и Ивано-Франковская области. В "оранжевой зоне" находятся Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные регионы - в "желтой зоне".
Напомним, ранее РБК-Украина писало об ограничениях в Ивано-Франковской области. С 26 февраля область будет закрыта на въезд и выезд, "Укрзализныця" уже прекратила продажу билетов после этой даты.
Также сообщалось, что в Киеве вступили в силу ограничения "желтой" зоны карантина. РБК-Украина писало, что попадает под ограничения в столице.