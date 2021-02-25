Киевская область может перейти в "оранжевую зону" карантина

Киевская область в ближайшее время может перейти в "оранжевую зону" адаптивного карантина . Причина - превышение нормы по выявленным случаям COVID.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения .

Согласно данным Минздрава, 24 февраля коэффициент выявления новых случаев составил 23,4% при норме не более 20%. Отметим, "оранжевая зона" вводится при превышении одного из пяти показателей. Если на протяжении трех дней будут превышены два показателя, то появятся основания для введения ограничений "красной зоны".

На сегодня в зоне максимальных карантинных ограничений Черновицкая и Ивано-Франковская области. В "оранжевой зоне" находятся Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные регионы - в "желтой зоне".