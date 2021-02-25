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Київська область може перейти до "помаранчевої зони" карантину

Новость на русском → Київська область, Четвер 25 лютого 2021 12:59
Київська область може перейти до "помаранчевої зони" карантину Фото: у Київській області зростає захворюваність на COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська область найближчим часом може перейти до "помаранчевої зони" адаптивного карантину. Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, 24 лютого коефіцієнт виявлення нових випадків склав 23,4% при нормі не більше 20%. Відзначимо, "помаранчева зона" вводиться при перевищенні одного з п'яти показників. Якщо протягом трьох днів будуть перевищені два показника, з'являться підстави для введення обмежень "червоної зони".

На сьогодні в зоні максимальних карантинних обмежень Чернівецька та Івано-Франківська області. В "помаранчевій зоні" знаходяться Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Інші регіони - в "жовтій зоні".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про обмеження в Івано-Франківській області. З 26 лютого область буде закрита на в'їзд і виїзд, "Укрзалізниця" вже припинила продаж квитків після цієї дати.

Також повідомлялося, що в Києві вступили в силу обмеження "жовтої" зони карантину. РБК-Україна писало, що потрапляє під обмеження в столиці.

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