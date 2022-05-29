Киевская область находится под угрозой, однако на границе все спокойно, - ОВА

Он отметил, что в последние дни очень много информации было разного плана по поводу того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы.

"На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности", - заявил он.

Вместе с тем, Кулеба напомнил, что "к сожалению, теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".

Напомним, ранее стало известно, что в Кремле на фоне незначительных успехов на Донбассе вновь заговорили о возможности наступления на Киев с целью реализации "плана-максимум".

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