RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київська область знаходиться під загрозою, однак на кордоні все спокійно, - ОВА

Фото: Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю в Київській області все спокійно. Проте зазначив, що область постійно знаходиться під загрозою російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявуу голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Він зазначив, що в останні дні дуже багато інформації було різного плану з приводу того, що можливе знову вторгнення російських військ з боку білоруського кордону.

"На сьогоднішній день все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Все в Київській області нормально, ситуація повністю під контролем сил безпеки", - заявив він.

Разом з тим, Кулеба нагадав ,що "на жаль, тепер Київська область знаходиться постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кремлі на тлі незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область