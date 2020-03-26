Киеврада на время ЧС и карантина переходит на работу в онлайн режиме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседания Киеврады и комиссий будут проходить дистанционно

На время карантина и чрезвычайной ситуации в Украине городской совет Киева переходит на работу в онлайн режиме. Об этом говорится в сообщении на Официальном портале Киева.

Сообщается, что на сегодняшнем внеочередном заседании Киеврады депутаты приняли решение о переходе на работу в онлайн режиме на время действия чрезвычайной ситуации. В частности, речь идет о сессионных заседаниях и заседаниях комиссий.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить дистанционные заседания Кабмина.

"Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения эпидемии", - заявил он.

Кроме того, ранее в Верховной раде Украины появился текст законопроекта о заседаниях в режиме видеоконференции. Соответствующий закон позволит народным депутатам проводить пленарные заседания без физического присутствия в сессионном зале.

Отметим, с начала действия карантина в Украине власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. Меры продиктованы необходимостью сдержать распространение коронавируса в Украине.