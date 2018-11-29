Киеврада утвердила решение о создании музея на Почтовой площади

Фото: Раскопки Почтовой площади (kyiveuromarathon)

Решением предлагается урегулировать вопросы инвестиционного договора с застройщиком на Почтовой площади

Музей на Почтовой почте в Киеве, где были найдены артефакты времен Киевской Руси, будет создан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра иностранных дел Павла Климкина.

По его словам, Киевская горрада приняла соответствующее решение в четверг, 29 ноября.

"Сейчас это точно "на часі". Когда враг посягает на нашу территорию и на нашу историю, должны сделать все, чтобы папомнить, кто мы есть и откуда мы. Это также ставка на будущее. Подобные проекты приносят большие дивиденды, чем любые торговые центры. Приветствую решение Киевсовета. Будем и впредь делать все, чтобы музей на Почтовом стал киевским must-see и как можно быстрее приветствовал первых гостей", - написал министр в Facebook.

В Киевраде отметили, что сегодняшнее решение предусматривает, что инвестиционный договор с застройщиком Почтовой площади будет прекращен или существенно изменен на выгодных для Киева условиях.

"В частности инвестору ООО "Хенсворд-Украина" будет предложено внести изменения в проектно-сметной и рабочей документации по размещению на объекте инвестирования помещений музея. Также застройщик должен обеспечить альтернативное укрепления свай на участке проведения археологических исследований... Таким образом, артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены", - сообщили в Киевраде.

Напомним, в июле 2018 года Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №8541 "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве".