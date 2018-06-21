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Клімкін виступив за будівництво музею на Поштовій площі у Києві

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 14:02
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У підземному музеї на Поштовій площі мають бути збережені знайдені археологами артефакти часів Київської Русі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив за будівництво підземного музею археології у Києві на Поштовій площі. Про це Клімкін написав у Twitter.

"Завжди виступаю за дотримання верховенства права, але в цьому випадку маємо зробити так, щоб унікальна пам’ятка історичної спадщини Київської Русі не зникла назавжди під бетоном. Я за музей на Поштовій", - зазначив Клімкін.

Зазначимо, у 2013 році КМДА уклала інвестиційний договір із компанією "Хенсворд-Україна", котра будує об'єкт на Поштовій площі у Києві. Згодом археологи на Поштовій площі знайшли цілу підземну вулицю часів Київської Русі та низку артефактів: княжі печатки, зброя і навіть рештки людей XII століття.

Тепер міська влада вирішує питання інвестиційного договору - розривати його не хочуть через загрози судової тяганини та погіршення інвестиційного іміджу столиці.

Нагадаємо, у кулуарах Київської міської ради у четвер, 21 червня, сталася бійка між активістами і охороною. Активісти намагались увірватися в сесійну залу Київради, де збираються розглядати питання створення музею із артефактами, знайденими на Поштовій площі.

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Теги публікації: Почтовая площадь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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