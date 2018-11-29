Київрада ухвалила рішення про стоврення музею на Поштовій площі

Фото: Розкопки Поштової площі (kyiveuromarathon)

Рішенням пропонується врегулювати питання інвестиційного договору із забудовником на Поштовій площі

Музей на Поштовій пошті у Києві, де було знайдено артефакти часів Київської Русі, буде створено. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

За його словами, Київська міськрада узвалила відповідне рішення у четвер, 29 листопада.

"Зараз це точно "на часі". Коли ворог зазіхає на нашу територію і на нашу історію, маємо зробити все, щоб пам'ятати, хто ми є і звідки ми. Це також ставка на майбутнє. Подібні проекти приносять дивіденди більші, ніж будь-які торгові центри. Вітаю рішення Київради. Будемо і надалі робити все, щоб музей на Поштовій став київським must-see та якнайшвидше вітав перших гостей", - написав міністр у Facebook.

У Київраді зазначили, що сьогоднішнє рішення передбачає, що інвестиційний договір із забудовником Поштової площі буде припинено або суттєво змінено на вигідних для Києва умовах.

"Зокрема інвестору ТОВ "Хенсворд-Україна" буде запропоновано внести зміни до проектно-кошторисної і робочої документації щодо розміщення на об'єкті інвестування приміщень музею. Також забудовник має забезпечити альтернативне укріплення паль на ділянці проведення археологічних досліджень... Таким чином, артефакти, знайдені під час розкопок на Поштовій площі, будуть збережені", - повідомили в Київраді.

Нагадаємо, у липні 2018 року Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №8541 "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві".