Киеврада поддержала расторжение договора с застройщиком на Осокорках

Фото: заседание Киеврады (РБК-Украина/Виталий Носач)

Застройщик имеет возможность оплатить долг в течение 20 дней

Депутаты Киеврады поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Київради.

Как отмечается, в течение не более чем 20 дней - между первым и вторым чтением - застройщик имеет возможность оплатить долги перед городом, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной громадой по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки на Осокорках.

"Застройщик еще имеет возможность до второго чтения оплатить долги и услышать общественность. Если он этого не сделает, Киеврада расторгнет договор окончательно", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, компания-застройщик "Контактбудсервис" должна городскому бюджету 65,6 миллионов гривен за аренду земли. Если до конца года застройщик не будет выплачивать долг, он вырастет до 73 млн гривен. Освоение участка компания должна была начать еще в 2008 году. Против застройки на Осокорках выступает общественность, которая отстаивает инициативу "Экопарк".

Напомним, ранее Кличко призвал депутатов расторгнуть договор с застройщиком на Осокорках.

РБК-Украина сообщало, что во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения относительно разрыва договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.