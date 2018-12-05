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Конфликт на Осокорках: Кличко обещает не допустить строительства без согласия общины

Новости » Политика    05.12.2018 - 11:26
Конфликт на Осокорках: Кличко обещает не допустить строительства без согласия общины
Фото: встреча с представителями застройщика и активистами (kiev.klichko.org)

Кличко заявил, что точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить Градостроительный совет

Точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить Градостроительный совет. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями застройщика, общественными активистами и руководителями профильных департаментов КГГА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Ключевой вопрос – если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, садики, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать, как будет выглядеть район после застройки. И главное – мы должны прежде всего учитывать интересы общества", - заявил Кличко.

Застройщик апеллирует тем, что имеет разрешительные документы на строительство. Но мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать детальный макет застройки этой территории с учетом интересов общины окрестных микрорайонов.

"Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии. Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но без согласия общины мы не можем продолжать строительство", - подчеркнул мэр.

Он призвал все стороны придерживаться законности и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию с целью получения сомнительных политических дивидендов.

Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киеврады поддержала проект решения по разрыву договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания – застройщик "Контактбудсервис" должен городскому бюджету в 65 миллионов гривен за аренду земли, а освоение участка должны были начать еще в 2008 году.

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Новости Украины Виталий КличкоОсокоркистроительство
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