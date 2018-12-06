Київрада підтримала розірвання договору з забудовником на Осокорках

Фото: засідання Київради (РБК-Україна/Віталій Носач)

Забудовник має можливість сплатити борг протягом 20 днів

Депутати Київської міської ради підтримали у першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київради.

Як зазначається, протягом не більш ніж 20 днів - між першим та другим читанням - забудовник має можливість сплатити борги перед містом, припинити судитися з містом щодо зменшення орендної плати та досягти порозуміння із територіальною громадою щодо забезпечення необхідної інфраструктури та зелених зон у районі забудови на Осокорках.

"Забудовник ще має можливість до другого читання сплатити борги та почути громадськість. Якщо він цього не зробить, Київрада розірве договір остаточно", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, компанія-забудовник "Контактбудсервіс" винна міському бюджету 65,6 мільйонів гривень за оренду землі. Якщо до кінця року забудовник не буде сплачувати борг, він зросте до 73 млн гривень. Освоєння ділянки компанія мала розпочати ще до 2008 року. Проти забудови на Осокорках виступає громадськість, яка відстоює ініціативу "Екопарк".

Нагадаємо, раніше Кличко закликав депутатів розірвати договір з забудовником на Осокорках.

РБК-Україна повідомляло, що під час останнього засідання земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.