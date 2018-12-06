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Кличко закликав депутатів розірвати договір з забудовником на Осокорках

Новини » Політика    06.12.2018 - 12:46
Кличко закликав депутатів розірвати договір з забудовником на Осокорках
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко зазначив, що Київрада має ухвалити рішення щодо розірвання договору з "Контактбудсервісом"

Депутати Київської міської ради мають розглянути і ухвалити рішення щодо розірвання договору зі скандальним забудовником на Осокорках - компанією "Контактбудсервіс". Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Ми повинні розглянути і ухвалити рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках, - сказав Кличко.

Він нагадав, що на останньому засіданні земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розірвання відповідного договору. За інформацією профільного департаменту КМДА, компанія-забудовник "Контактбудсервіс" виннна міському бюджету 65 мільйонів гривень за оренду землі. А освоєння ділянки компанія мала розпочати ще до 2008 року.

Міський голова зауважив, що неодноразово зустрічався з представниками забудовника, громадськими активістами, інвесторами будівництва, залучав до зустрічей і врегулювання цього питання керівників профільних департаментів КМДА.

"Я завжди говорив, що компроміс в цій ситуації ми можемо знайти тільки в дискусії. Забудовник апелює до того, що має дозвільні документи на будівництво. Але я звернувся до представників компанії-забудовника зробити детальний макет забудови цієї території з урахуванням інтересів громади навколишніх мікрорайонів. - Парки відпочинку, садочки, школи - все це має бути передбачене і побудоване першочергово. Кожен мешканець повинен знати, як виглядатиме район після забудови. Ми маємо передусім враховувати інтереси громади", - наголосив мер Києва.

Детальний макет забудови відповідної території, за словами Кличка,  має бути презентований на Містобудівній раді - фахівцям, громадськості, активістам.

Відтак, під час останньої зустрічі, цього тижня забудовнику було наголошено, що крапку у конфлікті навколо будівництва на Осокорках має поставити саме Містобудівна рада. І поки вона не ухвалить рішення, ніяких робіт на об’єкті відбуватися не повинно.

"Забудовник не почув ні міську адміністрацію, ні громадськість. Вчора роботи на будівництві продовжилися. Тому сьогодні ми виносимо на розгляд проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках. Можливо, так забудовник зрозуміє, що не можна нехтувати інтересами громади, інтересами міста!" - підкреслив Кличко.

Конфлікт на Осокорках: Кличко обіцяє не допустити будівництва без згоди громади
Новини України ОсокоркиВіталий Кличкозастройка
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