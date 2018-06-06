Киеврада обратится к "Нафтогазу" с требованием заключить соглашение на поставку газа в столице

За соответствующее решение сегодня проголосовали 90 депутатов Киеврады

Киеврада срочно обратится к НАК "Нафтогаз" с требованием немедленно решить вопрос газоснабжения котельных и возврата горячей воды в три тысячи столичных многоэтажек. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что за соответствующее решение сегодня проголосовали 90 депутатов Киеврады.

По словам Пантелеева, "Нафтогаз" не имеет законного права не заключать договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго", что стало причиной отсутствия горячей воды для сотен тысяч столичных семей.

"Позиция "Нафтогаза" относительно передачи задолженности "Киевэнерго" является спорной и решение этого вопроса должно происходить отдельно от процессов жизнеобеспечения города. Решение вопроса задолженности – это отдельный процесс, который может занять длительный период. И все это время киевляне не должны оставаться без услуг", - отметил Пантелеев.

Он напомнил, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет 4,8 млрд грн и отметил, что деструктивная позиция "Нафтогаза" может повлечь за собой более глобальные негативные последствия.

"С 1 августа КП "Киевтеплоэнерго" должен заключить договор на поставку природного газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые перейдут в управление КП. Отсутствие газоснабжения на ТЭЦ – это отсутствие горячей воды еще для 70% домов Киева. Более того, это риск возникновения чрезвычайной ситуации регионального значения, ведь ТЭЦ вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию, - отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, ранее в "ДТЭК Киевские Электросети" заявляли, что в Киеве за долги отключат от электроснабжения админздания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Киевводоканал".