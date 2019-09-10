Киеврада хочет ввести мораторий на новое строительство

Фото: Киевская городская рада (РБК-Украина)

На данный момент проект решения находится на рассмотрении комиссии

Киевский городская рада собирается ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект решения на сайте Киеврады.

Сообщается, что в частности, этим документом предусматривается провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции с изменением внешних параметров на территории столицы. Результаты инвентаризации, как отмечается в документе, должны отражаться на портале Центра мониторинга застройки Киева.

Также предполагается ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации.

Действие этого решения не распространяется на случаи: нового строительства или реконструкции объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, а также строящихся или реконструируемых по заказу органов госвласти или местного самоуправления на землях государственной или коммунальной собственности.

Отметим, что на данный момент проект решения находится на рассмотрении комиссии.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", если будет снят мораторий на куплю-продажу земли, сразу продадут свои земельные паи 7% собственников.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытие рынка земли.