Київрада хоче ввести мораторій на нове будівництво

Фото: Київська міська рада (РБК-Україна)

На даний момент проект рішення знаходиться на розгляді комісії

Київська міська рада збирається ввести мораторій на нове будівництво і реконструкцію в столиці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення на сайті Київради.

Повідомляється, що зокрема, цим документом передбачається провести до 31 грудня інвентаризацію об'єктів нового будівництва або реконструкції із зміною зовнішніх параметрів на території столиці. Результати інвентаризації, як зазначається в документі, повинні відображатися на порталі Центру моніторингу забудови Києва.

Також передбачається запровадити тимчасовий мораторій на здійснення підготовчих та будівельних робіт на період проведення інвентаризації.

Дія цього рішення не поширюється на випадки: нового будівництва або реконструкції об'єктів соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів, що знаходяться в аварійному стані, а також будуються або реконструюються на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування на землях державної або комунальної власності

Зазначимо, що на даний момент проект рішення знаходиться на розгляді комісії.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", якщо буде знято мораторій на купівлю-продаж землі, відразу продадуть свої земельні паї 7% власників.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Центр Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в жовтні - листопада 2018 року, більшість громадян України (72%) виступали проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і тільки 13% підтримували відкриття ринку землі.