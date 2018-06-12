"Киевпастранс" усиливает проверки оплаты проезда в наземном транспорте

Будут проверки пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов

Работники Службы организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" совместно с работниками Национальной полиции Украины будут регулярно проводить совместные рейды наземного общественного транспорта. Об этом заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По его словам, будут проверки пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действие документов, которые дают право на льготный проезд в транспорте.

"Маршруты и время проверок каждый раз будут меняться. Таким образом, есть возможность охватить максимальное количество направлений и понять реальную картину с льготниками и системными нарушителями", - заявил Давтян.

В свою очередь генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко отметил, что совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд.

Напомним, ранее сообщалось, что все элементы автоматизированных систем оплаты проезда в КП "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" будут доработаны и объединены в единую городскую систему.

Отметим, в Киеве с 15 июля планируют увеличить плату за проезд в транспорте, который курсирует в обычном режиме движения, и в маршрутных такси до 8 грн за одну поездку.