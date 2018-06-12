"Київпастранс" підсилює перевірки оплати проїзду у наземному транспорті

Будуть перевірки пасажирів наземного громадського транспорту на наявність проїзних квитків

Працівники Служби організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс" разом із працівниками Національної поліції України регулярно проводитимуть спільні рейди наземного громадського транспорту. Про це заявив заступника голови КМДА Дмитро Давтян, йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

За його словами, будуть перевірки пасажирів наземного громадського транспорту на наявність проїзних квитків та чинність документів, які дають право на пільговий проїзд у транспорті.

"Маршрути та час перевірок кожного разу змінюватимуться. Таким чином, є можливість охопити максимальну кількість напрямків і зрозуміти реальну картину із пільговиками та системними порушниками", - заявив Давтян.

В свою чергу генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко зазначив, що спільні рейди зменшать кількість "зайців" та захистять працівників підприємства від прикрих випадків, коли зазначені пасажири вдаються до агресивних дій, щоб не платити за проїзд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі елементи автоматизованих систем оплати проїзду в КП "Київський метрополітен" і "Київпастранс" будуть доопрацьовані і об'єднані в єдину міську систему.

Відзначимо, у Києві з 15 липня планують збільшити плату за проїзд у транспорті, який курсує у звичайному режимі руху, і в маршрутних таксі до 8 грн за одну поїздку.