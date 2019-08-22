"Киевпастранс" перенес открытие фуникулера

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" перенесло открытие фуникулера на неизвестный период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что после испытательного нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Так, согласно экспертной оценки специалистов этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию, сообщили в "Киевпастрансе".

Отметим, что о дне завершения регламентных работ в ведомстве сообщат дополнительно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что киевский фуникулер не будет работать до августа. Киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

В Киевпастрансе сообщили о необходимости провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также сообщалось о планах обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи.

Добавим, на время мероприятий ко Дню государственного Флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрено изменение движения пассажирского транспорта. 22 августа с 18:00 ориентировочно до 23:00 на время временного запрета движения на ул. Крещатик движение маршрутов №24 и 114 будет изменено.