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Под Киевом на Житомирской трассе затруднено движение из-за ДТП

Новости » Общество     03.01.2020 - 15:05
Под Киевом на Житомирской трассе затруднено движение из-за ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла на выезде из столицы

На трассе Киев-Житомир на выезде из столицы в районе села Мила произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего на участке временно затруднено движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киевской области.

Отмечается, что на указанном участке патрульные полицейские регулируют движение транспорта.

"Информируем вас о том, что на 37 км автодороги М-06 "Киев-Житомир" в районе села Мила случилась авария: столкновение с участием трех автомобилей. Патрульные занимаются регулировкой движения. Так, на указанном участке движение временно затруднено", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и жестов регулировщика.

РБК-Украина писало, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пьяными подростками, в результате которой одна девушка погибла и еще одна получила травмы.

Напомним, в Юровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек.

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