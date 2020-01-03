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Під Києвом на Житомирській трасі ускладнений рух через ДТП

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 15:05
Під Києвом на Житомирській трасі ускладнений рух через ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася на виїзді зі столиці

На трасі Київ-Житомир на виїзді із столиці в районі села Мила сталося потрійна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок чого на ділянці тимчасово ускладнений рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Київської області.

Зазначається, що на вказаній ділянці патрульні поліцейські регулюють рух транспорту.

"Інформуємо вас про те, що на 37 км автодороги М-06 "Київ-Житомир" в районі села Мила трапилася автопригода: зіткнення за участю трьох автівок. Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху та жестів регулювальника.

РБК-Україна писало, що у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з п'яними підлітками, в результаті якої одна дівчина загинула і ще одна отримала травми.

Нагадаємо, у Юрівському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина.

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