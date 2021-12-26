ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Киевом загорелась пилорама. Площадь пожара достигла 1 тысячи метров

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 15:29
Под Киевом загорелась пилорама. Площадь пожара достигла 1 тысячи метров Фото: Под Киевом горит пилорама (Фото dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

На пилораме под Киевом вспыхнул пожар. К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, пожар возник 26 декабря в 13:26 в с. Мартусовка Бориспольского района в рядом расположенных зданиях пилорамы и склада. Пожар охватил общую площадь 1 тысяча квадратных метров.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 25 человек и 8 ед. техники. Из них от ГСЧС 15 человек и 3 единиц техники, добавили в ГСЧС.

Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года из-за пожаров в Украине погибло 949 украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар
NEWS
Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек
Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад