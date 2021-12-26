Під Києвом загорілася пилорама. Площа пожежі досягла 1 тисячі метрів
Фото: під Києвом горить пилорама (dsns.gov.ua)
На пилорамі під Києвом спалахнула пожежа. До гасіння залучені 25 осіб та 8 одиниць техніки пожежників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як зазначається в повідомленні, пожежа виникла 26 грудня о 13:26 у с. Мартусівка Бориспільського району в поруч розташованих будівлях пилорами та складу. Пожежа охопила загальну площу 1 тис.ячу квадратних метрів.
"Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили в прес-службі.
Триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 25 осіб та 8 од. техніки. З них від ДСНС 15 осіб та 3 одиниць техніки, додали в ДСНС.
Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року через пожежі в Україні загинуло 949 українців.