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Під Києвом загорілася пилорама. Площа пожежі досягла 1 тисячі метрів

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 15:29
Під Києвом загорілася пилорама. Площа пожежі досягла 1 тисячі метрів Фото: під Києвом горить пилорама (dsns.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

На пилорамі під Києвом спалахнула пожежа. До гасіння залучені 25 осіб та 8 одиниць техніки пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається в повідомленні, пожежа виникла 26 грудня о 13:26 у с. Мартусівка Бориспільського району в поруч розташованих будівлях пилорами та складу. Пожежа охопила загальну площу 1 тис.ячу квадратних метрів.

"Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили в прес-службі.

Триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 25 осіб та 8 од. техніки. З них від ДСНС 15 осіб та 3 одиниць техніки, додали в ДСНС.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року через пожежі в Україні загинуло 949 українців.

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